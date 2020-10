Milan-Sparta Praga, Ibrahimovic e un record possibile in caso di gol

Milan-Sparta Praga, il record di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per Milan-Sparta Praga, match valido per il secondo turno del girone H di Europa League. Una sfida che potrebbe vedere l’ennesimo record conquistato da Zlatan Ibrahimovic nella sua splendida carriera. Lo svedese, qualora dovesse andare in gol, potrebbe diventare il marcatore più anziano del Milan tra Europa League e Champions League, superando Filippo Inzaghi, in gol a 37 anni e 86 giorni nel 2010 contro il Real Madrid.

