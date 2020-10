Milan-Sparta Praga, designato l’arbitro del match di Europa League | News

Milan-Sparta Praga: arbitra Ozkahya

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Uefa ha ufficialmente comunicato l’arbitro che dirigerà Milan-Sparta Praga, match valido per il secondo turno del girone H di Europa League. Si tratta del turco Halis Ozkahya. Ecco la squadra completa, ricordando che, in Europa League, non c’è l’ausilio del Var per il direttore di gara.

Arbitro: Halis Ozkahya (TUR)

Assistenti: Kerem Ersoy (TUR) – Çem Satman (TUR)

IV Uomo: Alper Ulusoy (TUR)

