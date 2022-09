Milan, Singer molto in basso nella classifica dei miliardari statunitensi

Singer, vecchio proprietario del Milan, non è tra i primi miliardari negli USA. In vetta c'è Elon Musk: la classifica completa.

Stefano Bressi

Nell'elenco delle 400 persone più ricche degli Stati Uniti pubblicato da Forbes come ogni anno non mancano le sorprese e tra queste c'è anche Paul Singer, proprietario del Milan fino a poco fa. Innanzittutto il dato complessivo dice che i 400 uomini più ricchi quest'anno sono un po' meno ricchi. Hanno risentito del rallentamento del mercato azionario e, collettivamente, hanno perso l'11% rispetto a un anno fa.

È la prima volta dalla Grande Recessione che gli uomini più ricchi degli Stati Uniti non sono più ricchi dell'anno precedente. Il patrimonio netto minimo necessario per riuscire a essere presenti in lista è sceso di 200 milioni rispetto a un anno fa, ma è comunque di ben 2,7 miliardi.

In vetta si piazza, per la prima volta in assoluto, Elon Musk, proprietario di Tesla e SpaceX, che supera Jeff Bezos, che era rimasto in testa per quattro anni consecutivi. Elon Musk ha aumentato il proprio patrimonio di 60,5 miliardi, arrivando a 251 miliardi. Il tutto grazie all'aumento dell'11% delle azioni Tesla, mentre Jeff Bezos è stato colpito dal calo del 27% delle azioni Amazon nell'ultimo anno. Bezos si ferma ora a 151 miliardi, una bella differenza.

Gradino più basso del podio per Bill Gates che, nonostante i 20 miliardi di donazioni alla sua Fondazione, vanta una fortuna di 106 miliardi di dollari. Poi c'è Larry Ellison, fondatore di Oracle con 101 miliardi e successivamente c'è Warren Buffett, oracolo di Omaha con 97 miliardi. Seguono poi Larry Page e Sergey Brin, fondatori di Google e rispettivamente con 93 e 89 miliardi di dollari.

Ottavo posto per Steve Ballmer, vecchio CEO di Microsoft di cui possiede ancora azioni e ora proprietario dei Los Angeles Clippers, con 83 miliardi. È lui l'uomo americano più ricco a possedere una squadra sportiva. Nono e decimo posto per Michael Bloomberg e Jim Walton, figlio del fondatore dell'omonima società.

Per la prima volta dal 2015, invece, esce dalla Top 10 Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, che ha perso più della metà della propria fortuna col crollo delle azioni di Meta del 57%.

Presenti in classifica anche Phil Knight, fondatore di Nike 17esimo con 41,5 miliardi, e Rupert Murdoch, vecchio proprietario di Sky che è 35esimo con oltre 18 miliardi. Solo 171esimo posto per Paul Singer, fondatore di Elliott che recentemente ha ceduto il Milan a RedBird, con 5,5 miliardi. Mentre ancora più in basso, al 271esimo posto c'è il proprietario del Liverpool con 4 miliardi. Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>