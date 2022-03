Milan, si segna poco: è importante chiudere prima le partite

Il Milan nel 2022 soltanto in due partite ha vinto con un divario di almeno due gol: si segna poco, si soffre troppo

Il Milan si sta giocando lo scudetto , ma per vincerlo bisognerà essere perfetti. Tuttosport, in edicola questa mattina, sottolinea come la squadra di Pioli debba essere più incisiva in zona gol . I rossoneri, infatti, nell'ultimo mese ha segnato solo due volte due gol, cioè nel derby contro l'Inter e all'Arechi contro la Salernitana. Per il resto ha segnato solo un gol, così come è successo contro Sampdoria, Napoli e Empoli.

Soffermandoci all'ultima gara contro l'Empoli, il Milan ha prodotto diverse azioni offensive nel primo tempo, ma alla fine è andato al riposo per 1 a 0. Nel secondo tempo il vento è cambiato e la squadra di Pioli ha rischiato la beffa. E' vero che non ci sono state grosse occasioni, se non il colpo di testa di Luperto in cui è stato bravissimo Maignan, ma in generale è sempre rischioso mantenere una partita in bilico fino alla fine. Serve migliorare sotto questo punto di vista in modo da soffrire e rischiare di meno. Intanto sul calciomercato si pensa a un centrocampista molto interessante.