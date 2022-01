Milan, si può superare la soglia dei 300 milioni di euro dai ricavi | News

Il Milan cresce non solo in campo, ma anche sul piano dei ricavi: in questa stagione, il club può superare la soglia dei 300 milioni di euro

Enrico Ianuario

Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', in questa stagione il Milan potrebbe superare la soglia dei 300 milioni di euro di ricavi. Un fatturato figlio di quanto già incassato tra Champions League, stadio, sponsorizzazioni e sulle previsioni della seconda parte di stagione. Una cifra che il club rossonera non ricava dalla stagione 2011-2012, anno in cui pesarono le plusvalenze incassate dalle cessioni di Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva. Rispetto a dieci anni fa, però, la crescita del fatturato è legata più a fattori strutturali che di mercato.

Tra le partite di campionato e coppe dovrebbe esserci un guadagno di circa 43 milioni di euro nonostante le restrizioni legate al Covid. Per i ricavi dagli sponsor sono stimati circa 60 milioni di euro a cui si aggiungono quelli commerciali da 11 milioni e quelli ottenuti dai diritti audiovisivi in Italia e sul fronte UEFA, ovvero circa 84 milioni più altri 45. Oltre a tutto ciò, bisogna aggiungere i ricavi dal mercato. Tra plusvalenze e prestiti, il Milan ha incassato circa 14 milioni di euro. A questi si sommano altri 20 milioni di euro ricavati dalla cessione di 'Casa Milan'.