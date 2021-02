Milan, Sconcerti: “Tonali non regge, assenza Bennacer fondamentale”

Milan, le differenze tra Tonali e Bennacer

Il noto giornalista Mario Sconcerti dimostra di non avere troppa fiducia in Sandro Tonali. Ecco perché l'assenza di Ismael Bennacer è fondamentale: "Il tracollo c'è già stato – riferisce ai microfoni di 'Calciomercato.com' – 4 sconfitte su 8 sono un limite. Il Milan ha preso tre gol da Atalanta, Juventus e Inter. E ne ha segnato uno soltanto. Fondamentale è stata l'assenza di Bennacer. Tonali non può reggere questo Milan. Bennacer allarga il campo, mentre Tonali gioca in un corridoio, così il resto del campo va a Kessie, che è sorpreso dallo spazio che ha e non ha ancora imparato a gestirlo. E poi è scomparso Calhanoglu. Nel Milan non c'è un giocatore che pensa. Non è un caso che nel centrocampo del Milan non segni nessuno. Un solo gol, di Kessie. E poi stop. E' un limite grosso".