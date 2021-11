Milan-Sassuolo, Tomori e Maignan verso il recupero

In Milan-Sassuolo, secondo quanto scritto da Tuttosport, potrebbero esserci i rientri di Fikayo Tomori e di Mike Maignan

Possibili due recuperi importanti in Casa Milan. Come viene riportato da Tuttosport, per la gara contro il Sassuolo potrebbero essere a disposizione sia Fikayo Tomori e sia Mike Maignan. Entrambi stanno meglio e dunque la speranza di Pioli è quella di poterli convocare per il match di domenica, anche se non è detto che partano dal primo minuto. Tra oggi e domani ne sapremo qualcosa in più. Intanto il Milan vuole il bomber che sta incantando la Serie A.