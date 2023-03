Milan, trasferte da incubo: i numeri dei rossoneri lontani da San Siro

Come riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, il ruolino di marcia del Milan lontano da San Siro si riconferma pessimo, ecco i numeri

Se durante la scorsa stagione il Milan di Stefano Pioli marciava forte e veloce lontano da San Siro, durante quest'annata stiamo assistendo all'esatto contrario. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i numeri sono impietosi e certificano una stagione non all'altezza dei campioni d'Italia. Fuori dalle mura amiche, i rossoneri hanno conquistato 19 punti in 14 gare giocate, con una media di 1,36, portando a referto solo 16 gol e subendone ben 19.