Milan-Sampdoria, 100^ presenza di Leao con la maglia rossonera

In occasione della gara di Serie A contro la Sampdoria, Rafael Leao ha raggiunto la presenza numero 100 con la maglia del Milan

Come festeggiare al meglio la presenza numero 100 con il Milan. Come sottolineato dal profilo Twitter ufficiale del Diavolo, Rafael Leao ha raggiunto questo importante traguardo. Una 100^ presenza onorata con un gol nei primi minuti di gioco, arrivato grazie ad un assist straordinario di Mike Maignan. I tifosi rossoneri si augurano di potersi godere ancora per molto le giocate di un giocatore che sta diventando piano piano un autentico top player. Segui con noi il live testuale di Milan-Sampdoria