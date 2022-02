Milan-Sampdoria, quanti fischi per Kessie nel pre-partita! / PM News

Tanti fischi dal pubblico di San Siro per Franck Kessie prima del fischio d'inizio di Milan-Sampdoria. Primi segnali di spaccatura?

Dopo un periodo non esattamente brillante per Franck Kessie, Stefano Pioli ha deciso di lasciarlo in panchina per Milan-Sampdoria. Una scelta tecnica praticamente impossibile da immaginare qualche mese fa. Una giornata non felice per l'ivoriano, che deve fare i conti anche con il pubblico di San Siro. Prima del fischio d'inizio, infatti, i tifosi hanno indirizzato tantissimi fischi nei confronti del numero 79, destinato a lasciare i rossoneri a parametro zero. Nella settimana del rinnovo di Theo Hernandez è un avvenimento molto significativo, un segnale importante che denota una certa perdita di pazienza di chi lo ha sempre difeso e sostenuto. Segui con noi il live testuale di Milan-Sampdoria