Milan, Salvini: “Arbitro da schifo. La società non stia zitta come al solito”

Matteo Salvini non ci sta. Il leader della Lega, grande tifoso del Milan, ha commentato come di consueto la prestazione dei rossoneri sul post pubblicato dal club su Instagram a fine partita. La gara, ovviamente, è Milan-Spezia, terminata incredibilmente 2-1 a favore dei liguri. Nel mirino di Salvini ovviamente l'arbitro Serra, colpevole di aver "annullato" il gol a Junior Messias e anche le prestazioni di Bakayoko e Krunic. Ecco cosa ha scritto: "Arbitro da schifo! Spero che la società non stia zitta come al solito. Ps: Bakayoko e Krunic regaliamoli. Forza Milan!" Milan, un centrocampista 'last minute'? Le ultime news di calciomercato >>>