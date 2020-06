Milan, Saelemaekers compie 21 anni: tantissimi auguri

MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers festeggia quest’oggi il suo 21esimo compleanno.

Il laterale belga, arrivato in prestito al Milan dall’Anderlecht lo scorso 31 gennaio, ha avuto modo di giocare solo 4 spezzoni di partita con la maglia rossonero sulle spalle. Poi l’interruzione per il Coronavirus. Ora Saelemaekers dovrà dare il massimo per cercare di convincere la dirigenza del Milan a riscattarlo dal club belga. Nel frattempo, la redazione di PianetaMilan augura un felice compleanno al giocatore.

