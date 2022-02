Milan: domani rifinitura, conferenza di Pioli e partenza per Salerno | News

Domani il Milan svolgerà un allenamento al mattino, poi la conferenza di Pioli nel primo pomeriggio e la partenza verso Salerno

Si avvicina sempre di più la partita tra Salernitana e Milan, in programma sabato sera alle 20.45 e valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A. Un match in cui i rossoneri vorranno conquistare i tre punti e mantenere ben salda la prima posizione in classifica, in attesa di scoprire i risultati di Inter-Sassuolo e Cagliari-Napoli. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Diavolo ha pubblicato quello che sarà il programma di domani venerdì 18 febbraio. Previsto un allenamento al mattino, mentre alle 14.30 si terrà la conferenza stampa di Stefano Pioli. Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, tutta la squadra partirà alla volta di Salerno. Milan, le top news di oggi: nome a sorpresa. Ibrahimovic, c'è l'offerta.