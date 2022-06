Milan, Renato Sanches sarebbe il quinto portoghese in rossonero

Diversa fortuna ebbe Manuel Rui Costa , amatissimo dai tifosi rossoneri. Il Milan lo acquistò alla cifra record di 85 miliardi di lire. In rossonero ritrova l’ex allenatore della Fiorentina Fatih Terim, poi sostituito da Ancelotti che gli affida la regia nel ciclo indimenticabile che porterà il Milan a vincere 1 Champions League, 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa Italiana. Lascia il Milan dopo cinque stagioni nell’estate 2006 (con 192 presenze e 11 gol) per far ritorno al Benfica, club di cui è attualmente presidente.

Cinque anni fa, nel 2017, il Milan acquistò André Silva dal Porto per 35 milioni. Complice una stagione piuttosto altalenante con Montella e Gattuso in panchina, André segnerà solo due gol in campionato e 8 in Europa League. Ceduto in prestito al Siviglia, tornerà al Milan soltanto per un rapido passaggio prima di trasferirsi all'Eintracht Francoforte nell’ambito dello scambio che porterà Rebic in rossonero.