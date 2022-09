Milan, Rebic: ancora lavoro personalizzato per l’attaccante croato

Si allontana l'ipotesi di un possibile immediato rientro in campo per l'attaccante croato del Milan, Ante Rebic.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per Sky Sport, nella giornata odierna Ante Rebic non si è allenato con il gruppo, bensì ha sostenuto una sessione di allenamento personalizzato. Appare dunque molto difficile l'ipotesi di una sua convocazione in vista dell'esordio del Milan in Champions League che avverrà martedì sera in casa del Salisburgo. Ricordiamo che il nazionale croato è reduce da fastidi alla schiena.