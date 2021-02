Milan, Rebic nella ‘squadra della settimana’ di FIFA 21 (FOTO)

Milan, riconoscimento per Rebic

Bel riconoscimento per Ante Rebic che, dopo la doppietta contro il Crotone, si guadagna un posto nella squadra della settimana di FIFA 21. Il croato, capace di segnare due reti in soli 69 secondi, è ritornato centrale nel progetto di Stefano Pioli dopo infortuni e Covid. L’ex Eintracht Francoforte ritornerà di nuovo a segnare a raffica da gennaio in poi come successo nella scorsa stagione? Staremo a vedere…

