Milan, Rafael Leao e le potenzialità inespresse: o dentro o fuori

Carmelo Barillà

Rafael Leao affronta la sua terza stagione al Milan. Potenzialità enormi, ma ancora inespresse totalmente. E dire che il talento, sicuramente, non manca. In tanti se ne sono accorti ed in tanti si aspettano un salto di qualità. "Mi attendo l’esplosione di un talento dal potenziale enorme come Leao", la frase pronunciata da Fabio Capello in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. E questa può davvero essere l'annata decisiva per capire il vero valore del portoghese. Anche nell'amichevole contro il Panathinaikos il solito Leao. Non vorremmo essere ripetitivi, ma è sempre quel calciatore da 'vorrei ma non posso'. Potenzialmente devastante quando parte largo a sinistra - tra l'altro con Theo Hernandez a sostegno - poi si limita al compitino. Una catena capace di fare sfracelli, ma spesso inceppata dalla svogliatezza e dalle scelte poco azzeccate del portoghese.

Eppure qualche sprazzo dell'ex Sporting Lisbona e Lille si è visto anche contro i greci. In crescita rispetto alle amichevoli precedenti, Leao ha fatto vedere buone accelerazioni, qualche strappo ma poca concretezza e poca continuità nelle fasi decisive. Spesso si è perso in un bicchiere d'acqua, si è intestardito in finte fini a sé stesse. Ecco: Leao si specchia nel suo talento, sa di avere qualcosa in più rispetto a tanti altri, ma non riesce a metterlo sempre in pratica. Ed ora, però, non ha più alibi, non può più fallire.

Con Ibrahimovic e Giroud ad alternarsi nel ruolo di punta centrale, lui giocherà soltanto come esterno a sinistra. La sua posizione preferita, quella in cui rende meglio. Ma ora è tempo di ripagare la fiducia del club, di fare l'ultimo step, quel gradino che manca per arrivare ad essere, finalmente, decisivo. O dentro o fuori, questa è la stagione della svolta. Il Milan non può più aspettare.