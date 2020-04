Milan, Rafael Leao è la nota dolente dell’attacco rossonero

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su uno dei problemi principali del Milan in questa stagione, cioè quello dell’attacco. La squadra rossonera, con 28 gol in 26 partite, ha il quindicesimo attacco della Serie A. Molto meglio invece la fase difensiva, considerando che la squadra rossonera è sesta in graduatoria, sebbene abbia preso nove gol tra Atalanta e derby.

Al momento i gol degli attaccanti sono 16 sui 28 complessivi (nel conto vanno inseriti anche Piatek e Suso), ovvero il 57 per cento. Davvero troppo poco. Le cause? In rosa c'è solo una prima punta (Ibrahimovic), mentre Rebic e Castillejo sono due esterni. Rafael Leao è una seconda punta, ma allo stesso tempo rappresenta la nota dolente dell'attacco, visto che ha segnato solo due gol in questa stagione. In più Pioli vuole qualcosa in più anche da Calhanoglu, che con i mezzi che ha deve trovare la porta con maggiore continuità.

