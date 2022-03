Milan, arriva la quarta divisa? Una sintesi tra prima e seconda (FOTO)

Stando alle indiscrezioni fornite da 'FootyHeadlines' la Puma potrebbe introdurre una quarta maglia per il Milan. Ecco le prime foto

Il noto portale 'FootyHeadlines' ha rilanciato un'indiscrezione molto interessante. La Puma, infatti, starebbe pensando di consegnare nella mani del Milan una quarta divisa, oltre alle tre finora utilizzare dalla squadra di Stefano Pioli e disponibili per l'acquisto a Casa Milan. Al momento non ci sono conferme, ma il fatto che sia elencata come quarta maglia in FIFA 22 e che sia stata creata come collaborazione con un marchio con cui Puma ha già lavorato in precedenza sembra dare conferme in merito. Presenta anche lo stemma della Serie A sulla manica destra, che indica che sarà indossata in una partita di campionato.