Milan, presenti duemila tifosi per la prima tappa del ‘Trophy Tour’ | News

Le luci del BOXPARK Wembley di Londra si sono accese ieri sera per ospitare la prima tappa dell’AC Milan Trophy Tour organizzato dal club

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - A partire dalle ore 19:00 di ieri, circa 2mila tifosi rossoneri – tra cui il Milan London Club, altri Fan Club rossoneri in Inghilterra e in Europa - hanno cominciato a popolare il BOXPARK Wembley, per una serata di festa a tinte rossonere che ha visto come protagonisti la Coppa Campioni d’Italia2021/22 e leggende del Milan Alessandro Nesta e Daniele Massaro. Nel corso della serata, i due ex calciatori hanno incontrato la tifoseria locale e hanno preso parte ad un Q&A con i tifosi presenti, condividendo i ricordi della loro emozionante e vincente carriera e le loro sensazioni sulla squadra di Mister Pioli, la storica vittoria del 19imo Scudetto e l’attesissima sfida tra Milan e Chelsea di questa sera a Stamford Bridge.

Le emozioni dell’evento, pensato mettendo al centro l’esperienza del tifoso, sono poi continuate con la visione di uno storico match del Milan, per regalare ai tifosi un clima di emozione in vista della partita di questa sera.

Sull’evento Alessandro Nesta ha commentato: "Incontrare i tifosi rossoneri a Londra è stata un’esperienza fantastica. Vedere la loro passione e dedizione mi ha davvero riempito il cuore di gioia. Questa è la prova della forza e dell’appeal del brand Milan a livello internazionale.”

Daniele Massaro ha aggiunto: “Vedi perché il Milan è eccellenza? Perché noi abbiamo dei tifosi meravigliosi. Il Milan è la parte più bella di me e io non ho mai indossato la maglia rossonera: io ce l’ho dipinta sulla pelle”.

La tappa londinese del Trophy Tour proseguirà anche oggi: dalle 13:00 alle 15:00 Daniele Massaro sarà presente al Puma Store London Carnaby, nel cuore della capitale inglese, assieme alla Coppa Campioni d’Italia 2021/22 per dare la possibilità ai tanti tifosi di scattare una foto e incontrare l’ex attaccante rossonero.

Il Trophy Tour, organizzato dal Club con il partner si lunga data Emirates, ha come obiettivo quello di poter mettere al centro delle iniziative del Club i tifosi rossoneri, cuore pulsante della grande famiglia AC Milan. Il Tour proseguirà adesso con direzione New York dove, presso l’esclusivo 40/40 Club di proprietà di Jay-Z a Manhattan, si terrà uno speciale Watch Party, in occasione del match casalingo dell’8 ottobre contro la Juventus. Parte della tappa di New York anche un evento al PUMA NYC Flagship Store, sulla 5th Avenue, dove la Coppa Campioni d’Italia 2021/22 rimarrà in mostra dalle ore 17:00 alle ore 19:00 locali venerdì 7 ottobre.

Con il Tour, il Club intende portare il brand Milan in giro per il mondo avvicinandosi alla sua tifoseria internazionale, attraverso una serie di eventi che vogliono celebrare la passione per i colori rossoneri. Questa serie di eventi è parte della campagna “From Milan to Many”, che nel corso degli ultimi mesi ha portato il rosso e il nero del Club in giro per il mondo, come ad esempio ad Expo 2020 Dubai e a New York.

Altre date saranno aggiunte al programma dell’AC Milan Trophy Tour e verranno annunciate nelle prossime settimane. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.