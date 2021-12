Milan, Pioli sorride: la Befana porta una calza piena di giocatori | News

Stefano Pioli potrà contare su quattro rientri importanti per la partita del 6 gennaio che vedrà sfidarsi il Milan contro la Roma

Buone notizie per Stefano Pioli e per tutto l'ambiente rossonero. Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', il Milan potrà nuovamente contare su quattro giocatori, i quali ritorneranno a disposizione per la partita del 6 gennaio contro la Roma. Si tratta di Ante Rebic, Davide Calabria, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. L'ultima presenza dell'attaccante croato risale al derby contro l'Inter del 7 novembre, dopodiché una lesione del bicipite femorale lo ha tenuto ai box. Discorso simile anche per il terzino classe '96, il quale si è fatto male pochi giorni dopo in Nazionale. Uno stiramento al polpaccio lo ha tenuto fuori causa per più di un mese, ma entrambi adesso sono vicini al rientro.