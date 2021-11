Milan, Pioli a lezione da Guardiola. Faivre esce allo scoperto / News

Una mattinata piena di spunti curiosi e interessanti per il Milan. E' ufficiale: Alessandro Florenzi è il nuovo idolo dei tifosi. La reazione sull'esultanza di Hakan Calhanoglu ha fatto il giro dei social. Intanto Stefano Pioli ha incontrato in gran segreto Pep Guardiola, mentre Romain Faivre esce allo scoperto e dichiara: "Voglio i rossoneri". Non bisogna mai dimenticare il calciomercato: Paolo Maldini sempre a caccia di talenti. Nelle prossime schede le Top News della mattinata di oggi, 09-11-2021!