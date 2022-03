Milan, Pioli continua a stupire. Mercato, c’è l’alternativa a Sanches

Diverse le notizie sul Milan in questa mattina dell'8 marzo 2022. C'è grande entusiasmo in casa rossonera dopo la fondamentale vittoria di Napoli: il Diavolo crede allo scudetto, ma è vietato abbassare la guardia a cominciare dalla sfida di sabato contro l'Empoli. Attenzione anche al calciomercato, con Maldini e Massara che seguono un forte centrocampista per la prossima stagione.