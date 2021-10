Milan, Pazzini: “Meritatamente in testa insieme al Napoli”

Pazzini, ex attaccante del Milan, ha fatto i complimenti alla squadra rossonera e ai partenopei. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Un inizio di stagione che ha visto protagonisti certamente Milan e Napoli, in testa alla classifica e a pari punti, con Giampaolo Pazzini che ha voluto complimentarsi con entrambe le squadre. Ai microfoni di DAZN, l'ex centravanti rossonero (86 presenze e 24 gol), ha detto che sono entrambe meritatamente in testa alla classifica, avendo espresso il miglior gioco di tutto il campionato per ora. Ecco tutte le sue parole a riguardo: "Milan e Napoli stanno facendo benissimo. I rossoneri hanno una partita più complicata sulla carta. In queste prime 10 partite, però, hanno dimostrato il miglior gioco e sono in cima alla classifica meritatamente". Segui con noi il live testuale di Roma-Milan >>>