Milan, Pasotto: “C’è il rischio di un contraccolpo psicologico” / News

Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato della sconfitta del Milan contro il Lille e delle possibili conseguenze. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Il rischio di un contraccolpo c'è, perché quando una squadra si abitua sempre ad avere complimenti può ritrovarsi in una condizione in cui non era abituata. Ma già nel secondo tempo di Udine c'era stato un campanello di allarme. A livello psicologico sarebbe importante mantenere la vetta in campionato. Forse è stato logorante gestire tutti questi primati in classifica e risultati utili, perché devi sempre dimostrare di essere sul pezzo".