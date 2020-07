Milan-Parma, occhio ai cartellini: 4 diffidati rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista del match di questa sera contro il Parma, il Milan dovrà stare molto attento ai cartellini visti i 4 giocatori diffidati. In particolare i calciatori in questione sono il solito Alessio Romagnoli, da mesi che gioca con la spada di Damocle della diffida sulla testa, Ante Rebic, Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Di questi solamente il croato potrebbe partire dalla panchina per lasciare il posto allo scalpitante Rafal Leao. Assente per squalifica Alexis Saelemaekers, chance dal 1′ per Jack Bonaventura e con ogni probabilità panchina per Lucas Paquetà.

