Milan, la panchina non aiuta: appena cinque i gol dei subentrati | News

Il Milan fatica a segnare e ciò è dovuto anche dallo scarso apporto della panchina: sono appena cinque i gol da parte dei subentrati

Enrico Ianuario

Il Milan continua a fare fatica in fase realizzativa. Dopo il mese di gennaio tremendo e nonostante il mese di febbraio con diverse vittorie, i rossoneri hanno comunque continuare a segnare veramente poco. Ciò è dovuto dal fatto che la squadra di Pioli non crea tantissimo come era abituata fare da tre anni a questa parte, ma in questa stagione si sta verificando anche un altro aspetto che, di sicuro, non è positivo. Come riporta 'gazzetta.it', il Milan è una delle squadre che trova meno gol dai calciatori che partono dalla panchina. L'ultimo a realizzare un gol da subentrato e a portare punti è stato Tommaso Pobega nel match contro la Roma, gara poi terminata 2-2 in quanto i giallorossi hanno avuto la capacità di rimontare il doppio svantaggio nel finale di gara.

Gli altri gol dalla panchina portano le firme di Origi, Rebic, Giroud e Leao. Quello di Origi in Milan-Sassuolo di fatto è stato inutile, in quanto realizzò il gol del 2-5. Hanno portato punti, invece, le reti del croato, del francese e del portoghese. Rebic segnò contro l'Empoli, anche se poi a decidere realmente il match furono Ballo-Toure e Leao; Giroud contro lo Spezia nel finale di gara e Leao contro il Monza, anche se già il risultato era in netto favore dei rossoneri.

Esclusa la Juventus, tutte le squadre in lotta per un posto in Champions hanno fatto meglio del Milan da questo punto di vista. Guida questa speciale classifica il Napoli con 12 reti dalla panchina, seguono Fiorentina (12) e Udinese (8). Bene anche Inter e Cremonese (entrambe a 7), mentre Atalanta, Sassuolo, Roma e Lazio sono a 6. Salernitana, Empoli e Milan si fermano a 5, subito dietro di loro ci sono Juve e Monza con 4. Poi Bologna e Lecce con 3, Sampdoria e Torino con 2 e infine Spezia e Verona con un solo gol. Tornando al Milan, anche ieri sera Pioli non ha avuto l'apporto che sperava da De Ketelaere, Origi e Rebic. Anzi, è stato Krunic - non proprio un bomber - ad andare vicino al gol. C'è da migliorare anche in questo in casa rossonera. Mercato Milan, vice Theo Hernandez: due soluzioni e una sorpresa.

