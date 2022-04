Milan, suggestione Osimhen. Ibra-Napoli e quel veto di Gattuso

Interessante mattinata sul fronte Milan. Innanzitutto sul calciomercato: il 'Corriere dello Sport' accosta il nome di Victor Osimhen al Diavolo. Ma non è l'unico nome altisonante: dalla Spagna ne emerge un altro che fa gola a tutte le big europee. Arrigo Sacchi elogia Paolo Maldini, mentre Investcorp pensa ad un Nuovo Stadio tutto rossonero. Infine attenzione al retroscena di Aurelio De Laurentiis: Zlatan Ibrahimovic non andò a Napoli per colpa di Gennaro Gattuso. Nelle prossime schede tutte le Top News!