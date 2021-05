Milan, oggi grigliata a Milanello: tutti uniti verso il match contro l’Atalanta

Il Milan prova ad allentare la tensione in vista del match contro l'Atalanta. Tutti presenti alla grigliata organizzata oggi a Milanello

Una settimana ad alta tensione. Dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, il cammino del Milan verso la Champions League si è complicato maledettamente. Per essere sicuri di conquistare un posto nell'Europa che conta, i rossoneri dovranno per forza vincere a Bergamo contro l'Atalanta, l'avversario non certo migliore per trovare i tre punti. Dopo più di un girone passato al primo posto in classifica, perdere questa occasione sarebbe quasi una tragedia sportiva per il Diavolo. Ed ecco che, secondo quanto riferisce 'Sky Sport' , staff tecnico e dirigenza hanno organizzato una grigliata a Milanello. Gli obiettivi di questa iniziativa sono chiari: allentare la tensione e compattare ancora di più il gruppo in vista dell'ultima, importantissima, partita di campionato.