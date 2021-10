Milan, obiettivo Oriente: costituita una nuova società. I dettagli

Il Milan di Elliott vuole consolidarsi sempre di più in campo e fuori dal rettangolo verde: costituita una nuova società in Cina

Il Milan punta a consolidarsi dentro e fuori dal campo. La squadra di Pioli sta facendo benissimo in Serie A, ma anche la società, dopo aver ridotto il passivo in bilancio, cerca nuovi ricavi da cui attingere. Come viene riportato da calcioefinanza.it, nell'ultimo bilancio è emerso che il club rossonero ha costituito una nuova società per lo sviluppo delle attività commerciali in Asia. Con il Brand del Milan ovviamente.

Si tratta della controllata AC Milan (Shanghai) Sports Development Co. Ltd con un capitale sociale pari a 200 mila euro, integralmente versato da AC Milan SpA a maggio 2021. Il progetto, molto ambizioso, prevede non solo l'organizzazione di eventi sportivi, ma anche merchandising e dunque vendita del materiale. L'Oriente è una miniera di opportunità per stringere nuovi accordi e sponsorizzazioni e quindi la società non vuole lasciare nulla al caso anche in questa occasione. L'obiettivo è sempre lo stesso: aumentare i ricavi e ridurre i costi. Intanto potrebbero esserci due occasioni di mercato interessanti per il Milan >>>