Milan-Napoli, Serafini: “C’è sia rabbia che soddisfazione”

"Sconfitta immeritata: rabbia per il risultato di Milan-Napoli ma anche soddisfazione per come è stata giocata la partita. Abbiamo giocato contro una grande squadra pressandoli a tutto campo e tirando in porta 22 volte. Il Milan è una squadra che ci dà solo certezze anche se non vengono percepite all'esterno: presenta sempre lo stesso spartito tecnico-tattico a prescindere dai giocatori che vanno in campo. Perdere una partita ogni 25? Ci metterei la firma". Leggi qui le TOP NEWS di questo pomeriggio>>>