Milan-Napoli, Pioli su Saelemaekers e Castillejo: “Possono fare di più” | PM

Milan-Napoli, Pioli su Saelemaekers e Castillejo

Domani si giocherà Milan-Napoli, 27^ giornata del campionato di Serie A. Poco fa, Stefano Pioli ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Noi di PianetaMilan.it gli abbiamo chiesto come mai i due esterni destri, Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo, siano ancora leggermente sotto tono rispetto al resto della squadra. Il belga classe 1999 e lo spagnolo classe 1995 hanno avuto alcuni acciacchi, ma il mister esclude possa essere un deficit fisico: “Non è un problema fisico, credo che a Verona abbiano fatto entrambi una buona prestazione, muovendosi bene. Sono tutti e due giocatori che stanno dando un buon contributo. Possono fare ancora meglio. Le partite che contano arrivano adesso, se non faremo bene ora ci dimenticheremo di quanto buono fatto ora e viceversa”. Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>