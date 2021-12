Milan-Napoli, che sfida tra Pioli e Spalletti: similitudini e differenze

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, in vista di Milan-Napoli fa il confronto tra Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Due tecnici molto preparati, che fanno giocare bene le rispettive squadre. In questo momento condividono anche gli infortuni, visto i tanti assenti sia tra le fila rossonere e sia in quelle azzurre. La rosea ha fatto un confronto tra i due tecnici su cinque aspetti. Scopriamoli insieme nelle prossime schede.