Milan-Napoli, Caressa: “Col VAR su Theo è sempre rigore”

Caressa dopo Milan-Napoli

Nel finale di Milan-Napoli, con i partenopei in vantaggio di un gol, c'è stato un clamoroso rigore non assegnato al Milan per fallo di Tiemoue Bakayoko, centrocampista francese classe 1994, su Theo, terzino francese classe 1997. Pestone che gli sposta il piede e gli fa perdere il controllo. Nel post-partita su Sky c'è stato Fabio Caressa, che ha espresso il proprio parere su quanto successo. Parere abbastanza chiaro: "Col VAR quando c'è un contatto del genere c'è rigore".