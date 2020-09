Milan-Monza, Kessie: “Buona prestazione e minuti nelle gambe”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della gara vinta 4-1 contro il Monza, Franck Kessie ha commentato su Instagram il risultato del match di San Siro. “Buona prestazione e altri minuti preziosi nelle gambe!”, il messaggio pubblicato sui social dal centrocampista ivoriano. L’ex Atalanta ha giocato anche ieri buona parte della gara, uscendo gli ultimi 20 minuti per fare spazio a Tommaso Pobega, rientrato dal prestito al Pordenone.

Kessie è stato protagonista di una buona gara, con ottime giocate sia in fase di impostazione che in fase difensiva. L’ivoriano è e sarà un elemento imprescindibile per Pioli anche in questa stagione, ma avrà certamente più occasioni di riposare e tirare il fiato soprattutto dopo gli arrivi di Tonali e – quasi certo – di Bakayoko.