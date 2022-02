Milan, Messias: futuro incerto e cosa può cambiare

Il futuro di Messias è ancora da scrivere e non è detto che sia al Milan, anche se qualche possibilità c'è. Ecco il punto.

Una storia bellissima quella di Messias , che in estate è riuscito ad arrivare al Milan dopo una carriera fatta di continui alti e bassi e poi una improvvisa salita. Partito dai campi di provincia, ha avuto l'umiltà e la voglia di mettersi in gioco. Ora ha raggiunto l'apice del proprio sogno e vorrebbe continuare a sognare con il Milan addosso. Stefano Pioli sembra non avere dubbi, visto che lo sta utilizzando con continuità. Gli piace molto e lo ha convinto. A seconda dell'avversario, decide chi schierare sulla destra.

Però al momento Messias è al Milan solo in prestito. I rossoneri lo hanno preso in prestito oneroso a 2,6 milioni. Il brasiliano classe 1991 costerà, da accordi, altri 5,4 milioni per essere riscattato. Un totale di 8 milioni. La sensazione, secondo calciomercato.com, è che il Milan voglia riscattarlo, ma ancora non è una decisione definitiva. Probabilmente, verrà organizzato un summit con il club calabrese per ridiscutere le cifre e abbassare magari di un milione la cifra prefissata.