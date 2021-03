Milan, Mesbah: “Spero nello scudetto, vincere a Firenze non semplice”

L'ex terzino rossonero Djamel Mesbah ha parlato della speranza scudetto ancora aperta per il Milan. Questo il suo pensiero

L'ex terzino rossonero Djamel Mesbah ha parlato della speranza scudetto ancora aperta per il Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Spero che possa vincere lo Scudetto. A Firenze c'è stato il rientro di Ibrahimovic, da titolare. Guida la squadra e non è semplice, soprattutto in un campo insidioso come il Franchi. È stata una bella performance, una iniezione di fiducia per il resto del campionato. Ora si giocano tutto, sebbene il distacco non sia semplice da recuperare. Se non dovessero vincere spero almeno in un posto Champions". Intanto Ibrahimovic ha parlato dal ritiro della nazionale: occhio alle dichiarazioni sul futuro