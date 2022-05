Milan, adesso il mercato: dall’attaccante al trequartista, le ultime

Tante le notizie sul Milan in questa mattina del 26 maggio 2022. In primo piano il futuro di diversi giocatori tra cui quello di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe restare per un'altra stagione, ma con modalità particolari. Attenzione anche ai nuovi arrivi, con i rossoneri che adesso iniziano a lavorare seriamente per rinforzare il pacchetto offensivo della squadra. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.