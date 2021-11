Milan, Matri: “Continuità impressionante, sono colpito”

Matri, ex attaccante del Milan, ha parlato dei risultati della squadra rossonera in questa stagione. Ecco le sue dichiarazioni.

Un avvio così non c'era mai stato in casa Milan e Alessandro Matri non può che esserne sorpreso. I rossoneri hanno vinto dieci partite nelle prime undici, pareggiandone una. Mai nella storia milanista era successo. Un avvio che ha portato al primato in classifica, ma in coabitazione. Intanto, ai microfoni di DAZN, l'ex attaccante rossonero Matri si è detto decisamente sorpreso e ha fatto i complimenti, anche a Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981 che continua a sorprendere: "Mi ha colpito il Milan, mi ha colpito Ibra che a 40 anni continua a fare la differenza. Il Milan sta dando una continuità impressionante. La personalità di Ibrahimovic è incredibile. La crescita dei giovani del Milan è ora definitiva e la presenza di Ibrahimovic è sicuramente importante. E ora non vede l'ora di quella partita".