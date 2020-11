Milan, Marianella: “Tonali contro il Lille non mi è piaciuto, ma…” | News

Ultime Notizie Milan News: Marianella su Tonali

MILAN NEWS – Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan sta disputando un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

“Il Tonali visto con il Lille non mi è piaciuto ma è un giocatore dalle grandi potenzialità. E’ inserito in un contesto più alto di quello a cui è abituato e per questo bisogna concedergli le possibilità di sbagliare. E’ un ragazzo che può crescere tantissimo e che può benissimo stare nel Milan”. Calciomercato Milan: si avvicina un nuovo bomber. VAI ALLA NOTIZIA>>>