Milan, Maldini: “Scudetto sigillo di tre anni bellissimi”

Sullo Scudetto vinto da dirigente: "Molto importante, molto diverso. Perché non giocando non scarichi quell'adrenalina che poi accumuli nel pre gara. Hai la tensione, ma non puoi giocarti la tua gara. Quindi osservi. Una tensione diversa, lavoro diverso. Quando sono arrivato, il primo anno, forse dovevo ancora capire il lavoro di un dirigente. Ho fatto esperienza e poi lo Scudetto è stato un sigillo che tutti sognano di mettere. Tre anni bellissimi e grande soddisfazione per società e tifosi". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>