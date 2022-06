Milan, sì Maldini e Massara ma Gazidis… Mercato, complicazioni

Diverse notizie sul Milan nella giornata di oggi, tra novità importanti sulla dirigenza, tra rinnovi e dubbi, e un mercato che adesso diventa ovviamente argomento centrale. Difficoltà per ottenere Renato Sanches e Sven Botman, ma per entrambi i rossoneri non mollano. La dirigenza è ai ferri corti e ci sono dubbi sui rinnovi. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora uscite sul Diavolo sul nostro sito web, 'PianetaMilan.it'.