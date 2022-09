Milan, Maldini: “De Ketelaere? Abbiamo provato a prendere Botman, poi…”

Sulla voglia così forte di prendere De Ketelaere e come pensa si inserirà: "Innanzitutto il mercato è dinamico. Devo dire la verità, prima di lui abbiamo provato a prendere Botman che avrebbe esaurito il nostro budget, virando su altri magari in prestito per quel ruolo. Se andiamo a vedere le nostre idee a maggio, rispetto all'ultimo giorno, non c'è quasi filo conduttore. Dipende. L'idea, avendo un budget non enorme, ma importante, è non prendere a questo punto del nostro cammino giocatori che siano medi. Vogliamo giocatori che siano di grandissima prospettiva e Charles è uno di questi. Torniamo al discorso di prima: è un 2001, ha fatto vedere cose importanti in Champions League, ma c'è bisogno di tempo. Capisco che i tifosi e i giornali non aspettino, ma noi dobbiamo aspettare. Platini i primi sei mesi alla Juventus non ha fatto bene, poi... Un 2001 non è pronto per farsi carico di una società come il Milan e questo equilibrio che manca ai tifosi e ai giornali dobbiamo darlo noi. Sappiamo che strade prendere con i nostri giovani. Poi con i giovani non vinci sempre le scommesse, ma con lui abbiamo pochi dubbi". Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>