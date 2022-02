Milan, Maignan non si ferma più: il portiere vuole un nuovo scudetto

Mike Maignan, portiere del Milan, vuole a tutti i costi vincere lo scudetto in Italia così come è successo in Francia con il Lille

Salvatore Cantone

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Mike Maignan. Il portiere del Milan sta disputando una stagione strepitosa, ma il francese non ha nessuna intenzione di fermarsi. Maignan, infatti, vuole fare saltare il banco e vincere lo scudetto così come è successo in Francia nella scorsa stagione con il Lille. Per farlo serve battere l'Inter, che è attualmente la squadra favorita. La curiosità è che il Lille è diventato campione di Francia dopo aver vinto l'ultimo campionato nel 2011, lo stesso anno il cui il Milan ha vinto l'ultimo scudetto.

Al di là comunque del tricolore, Maignan non sta facendo minimamente rimpiangere Donnarumma. Lo dicono i numeri. Maignan ha attualmente una media gol subiti di 0,86, migliore di quelle avute da Donnarumma nelle sue stagioni al Milan (1,12 nel 2020-2021, 1,29 nel 2019-2020, 0,88 nel 2018-2019, 1,20 nel 2017-2018 e 1,16 nel 2016-2017). C'è però da fare una precisazione importante: le statistiche di Maignan sono conteggiate fino ad oggi, mentre quelle di Gigio si basano sull'intero campionato disputato. L'obiettivo è quelle di migliorarle ulteriormente per credere nel sogno scudetto. Milan, le top news di oggi: nome a sorpresa. Ibrahimovic, c'è l'offerta.

