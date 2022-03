Milan, nessun problema per Maignan: il portiere si è allenato con la Francia

Attraverso delle foto pubblicate sui social dalla Nazionale francese, si può notare come Mike Maignan si sia allenato regolarmente

Aveva destato qualche preoccupazione, nella giornata di ieri, il problema fisico di Mike Maignan. Stando a quanto trapelata dal ritiro della Nazionale francese, il portiere del Milan ieri aveva accusato un fastidio al tendine d'Achille. Fastidio che non è durato nemmeno 24 ore per la felicità di Stefano Pioli e di tutto l'ambiente rossonero. Come si può notare dalle foto pubblicate su Instagram dalla Francia, l'ex estremo difensore del Lille ha preso parte regolarmente alla seduta d'allenamento odierna. Dunque allarme rientrato per Maignan, uno dei pilastri del Milan che sta cercando di conquistare uno scudetto che manca da diversi anni.