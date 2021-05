Milan, Maignan da sempre rossonero? Ecco la foto del 2015

Maignan sarà il nuovo portiere del Milan. Già nel 2015 vestiva la maglia rossonera. Ecco la foto pubblicata da Rabiot sui social.

Si attende solo il comunicato ufficiale, che però potrebbe anche arrivare a mercato ufficialmente aperto, ma Mike Maignan è il nuovo portiere del Milan. Il francese classe 1995 arriva dal LOSC e prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma. Il classe 1999 andrà via a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare con il Milan, nonostante le tante offerte rossonere. Maignan oggi ha firmato il proprio contratto, ma aveva già vestito i colori del Milan, anche se da semplice tifoso.