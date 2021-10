Milan, Maignan: arrivederci al 2022. La partita del suo possibile rientro

Un infortunio più grave del previsto che costringe Mike Maignan a salutare in anticipo il 2021. Ecco quando potrebbe rientrare

Arrivano pessime notizie dall'infermeria del Milan. Dopo l'operazione alla mano, il club ha comunicato i tempi di recupero di Mike Maignan, che si stimano sulle 10 settimane. Una brutta batosta per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno del suo portiere per l'intero 2021. La data del suo possibile rientro è dunque il 6 gennaio, dopo la sosta natalizia, quando i rossoneri affronteranno la Roma in campionato. Maignan, che sfortuna! Il comunicato del Milan è una doccia fredda per i tifosi