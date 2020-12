Milan, l’ultimo affare è Kalulu: titolare anche col Sassuolo | News

SASSUOLO MILAN ULTIME NEWS – Un’altra bella scoperta da parte di Paolo Maldini e del suo settore scouting. Parliamo di Pierre Kalulu, esaltato questa mattina sulle pagine di Tuttosport. Il giovanissimo difensore francese, arrivato in estate a parametro zero dall’Olympique Lione, è sta trovano spazio in queste ultime gare complici gli infortuni di Kjaer e di Gabbia. Nonostante la tanta panchina e le non convocazioni iniziali, Kalulu ha saputo farsi trovare pronto e grazie alle belle prestazioni ha superato nelle gerarchie Duarte e Musacchio.

Ora Kalulu, classe 2000 e con 0 presenze in prima squadra al Lione, si tratta dell’ennesimo colpo da parte dello scouting rossonero che nelle ultime sessioni di mercato si sta muovendo davvero molto bene e in anticipo sulla concorrenza. Per Kalulu già numeri importanti. Oltre al gol del pareggio contro il Genoa, il francese ha già totalizzato in 175 minuti giocati 8 duelli vinti e 16 palloni recuperati. Davvero niente male.

