Milan, l’ottimo Bennacer è il fulcro del centrocampo rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella partita contro l’Atalanta dell’altro giorno, mister Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Ismael Bennacer causa squalifica. Al suo posto ha giocato Lucas Biglia, il quale non ha brillato.

L’assenza dell’algerino è pesata nell’economia del match e ha influito sulla manovra del Milan. Ormai Bennacer è diventato insostituibile nello scacchiere tattico della squadra. Il primo indizio si era già avuto in Parma-Milan del 15 luglio, quando il classe 1997 era stato inizialmente tenuto a riposo.

Se 2 indizi non fanno una prova, poco ci manca. Il Milan senza Bennacer ha una manovra più lenta e fatica a produrre delle buone trame di gioco, soprattutto in fase offensiva. Nel 4-2-3-1 che il tecnico rossonero ha disegnato per la squadra, il numero 4 del Diavolo è perfetto per giocare in coppia con Franck Kessie davanti la difesa.

Nella prossima stagione, Bennacer dovrà dimostrare di poter fare il salto di qualità. Per salto di qualità si intende: modificare leggermente lo stile di gioco in modo tale da prendere meno cartellini gialli rispetto a quelli ricevuti quest’anno (14 in 33 partite giocate fra Serie A e Coppa Italia), e dare un contributo in termini di gol e assist (1 gol e 1 assist sempre in 33 partite giocate complessivamente).

Con Bennacer, il Milan ha trovato freschezza e gioventù in mezzo al campo. Ora però, per essere considerato a tutti gli effetti un ‘top player’ nel ruolo, serve più incisività nei momenti chiave del match. In ogni caso, il Milan continuerà a puntare su di lui. L’unica maniera per cui Bennacer possa lasciare Milano già questa estate, è che qualcuno (vedi PSG o Mancherster City) si presenti con 50 milioni cash, cosa che comunque risulta mosso difficile.

