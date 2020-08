Milan, l’ex Valter Birsa festeggia oggi il suo 34esimo compleanno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Valter Birsa, nato in Slovenia il 7 agosto 1986, compie oggi 34 anni.

Per Birsa una sola annata disputata nel Milan nel 2013/2014, dove in totale ha collezionato 21 presenze e 2 reti fra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Attualmente è al Cagliari, ma le cose migliori della sua carriera le ha fatte con la maglia del Chievo dove ha giocato per 4 anni e mezzo. La redazione di PianetaMilan augura a Birsa di passare un felice compleanno.